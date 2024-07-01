أحمد أمين رئيسًا لمهرجان نبتة للأطفال

أعلن مهرجان العلمين الجديدة عن اختيار الفنان أحمد أمين رئيسا لمهرجان نبتة الذي تقام دورته الأولى ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة، بمدينة العلمين.

ومن جانبه أعلن الفنان أحمد أمين عن سعادته باختياره في هذا المنصب، خاصة أنه يحب التعامل مع الأطفال للتعلم منهم، وقال: لا أعلم لماذا وقع الاختيار على وجودي لكني سعيد لهذا الاختيار لاني دائما اتعلم من التعامل مع الأطفال، منذ أن كنت رئيس تحرير لإحدى مجلات الأطفال، وسوف يشهد المهرجان العديد من الفعاليات يستفيد منها الأطفال، حيث سوف يكون هناك مسابقة كتابة وتأليف وغناء وسوف تحتوي لجنة التحكيم على عدد من الأطفال.

وجاء ذلك بحضور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، وعدد من قيادات الشركة ومنهم: حسام صالح، جمال صلاح،، زياد ناجي، والإعلامية منى عبد الوهاب المتحدث الرسمي للمهرجان.

الجدير بالذكر أن شهد مهرجان العلمين العام الماضي، كثيرًا من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية وعددًا كبيرًا من الحفلات التي أحياها كبار النجوم، ومن بينهم محمد منير وراغب علامة وإليسا ونانسي عجرم وأحمد سعد ومدحت صالح وكايروكي وشارموفرز وويجز ورضا البحراوي ومسلم وعدد آخر من الفنانين.