نقيب البيطريين يطالب باستثناء العيادات ومراكز بيع الأدوية البيطرية من مواعيد الغلق

وجه الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين خطابا لسيادة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، للمطالبة باستثناء العيادات البيطرية و مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بذات الضوابط السارية بشأن الصيدليات وذلك مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.



وجاء نص الخطاب كالتالي:

تثمن النقابة العامة للأطباء البيطريين كافة الجهود الكبيرة المبذولة من سيادتكم في سبيل تحقيق أهداف الدولة متمثلة في التنمية المستدامة وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وبمناسبة صدور البيان الصادر عن وزارة التنمية المحلية اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) والتي أعلنت عن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية على مستوي الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتي 26 سبتمبر 2024.

والذي نص في الفقرة خامسا علي : استثناء من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأقران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

لذا نأمل من سيادتكم التكرم بإصدار كريم توجيهاتكم لمعاملة العيادات البيطرية و مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بذات الضوابط السارية بشأن الصيدليات وذلك مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.