ضبط موزع أنابيب سرق سيارة "الكهرباء" جنوب الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن المعنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخص متهم بسرقة سيارة تابعة لشركة كهرباء بالجيزة.

وكشفت التحريات أن رجال الأمن قاموا بضبط عاطل، وجارٍ البحث عن متهمين آخرين، وذلك لاتهامهم بخطف موظف وسرقة سيارة تابعة لشركة كهرباء ريف الجيزة.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة المسروقة محملة بمعدات كهربائية.

ودلت التحريات الأولية أن المتهم كون تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المهمات الكهربائية ومن بينهم سيدة.

كانت غرفة عمليات الجيزة تلقت إخطارا أفاد سرقة سيارة نقل تابعة لشركة كهرباء ريف الجيزة، محملة بكابلات كهرباء لتغذية الجهد المنخفض لمنطقة البدرشين متجهه إلى شبكات الجيزة.

وأوضحت التحريات أن سيدة وآخرين اعترضوا طريق السائق، وقاموا بخطفه ووضعه داخل شنطة السيارة، واستولوا عليها بالمهمات الكهربائية، وتبين من التحريات أن المتهمين قاموا بإلقاء السائق بمنطقة مهجورة.

وجرى تشكيل فريق بحث مكبر وتم ضبط المتهم " أ.ط" ٣١ سنة موزع أنابيب أثناء قيادته السيارة المسروقة، وبمناقشته أقر أنه قام بالاستيلاء على المسروقات بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى (هاربين) وبيعها لتاجر الخردة "س .أ" وجارٍ تكثيف التحريات وضبط باقي المتهمين.