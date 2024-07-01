بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الجديدة.. صور

بدأ المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة، بحضور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من قيادات الشركة ومنهم: حسام صالح، جمال صلاح،، زياد ناجي، والإعلامية منى عبد الوهاب المتحدث الرسمي للمهرجان، والفنان أحمد أمين رئيس مهرجان نبتة للأطفال.



الجدير بالذكر أن شهد مهرجان العلمين العام الماضي، كثيرًا من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية وعددًا كبيرًا من الحفلات التي أحياها كبار النجوم، ومن بينهم محمد منير وراغب علامة وإليسا ونانسي عجرم وأحمد سعد ومدحت صالح وكايروكي وشارموفرز وويجز ورضا البحراوي ومسلم وعدد آخر من الفنانين.