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الإثنين 01 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الجديدة.. صور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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بدأ  المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة، بحضور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من قيادات الشركة ومنهم: حسام صالح، جمال صلاح،،  زياد ناجي، والإعلامية منى عبد الوهاب المتحدث الرسمي للمهرجان، والفنان أحمد أمين رئيس مهرجان نبتة للأطفال. 


الجدير بالذكر أن شهد مهرجان العلمين العام الماضي، كثيرًا من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية وعددًا كبيرًا من الحفلات التي أحياها كبار النجوم، ومن بينهم محمد منير وراغب علامة وإليسا ونانسي عجرم وأحمد سعد ومدحت صالح وكايروكي وشارموفرز وويجز ورضا البحراوي ومسلم وعدد آخر من الفنانين.

المؤتمر الصحفي الدورة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهرجان نبته للأطفال