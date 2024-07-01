تدريبات بدنية للاعبي الزمالك في مران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.