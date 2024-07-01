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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بدء تصوير فيلم "الفيل الأزرق 3" في هذا الموعد

فيلم الفيل الازرق
فيلم الفيل الازرق 3
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يبدأ النجم كريم عبدالعزيز وصناع فيلمه السينمائي الجديد "الفيل الأزرق 3" تحضيرات العمل في أغسطس المقبل، استعدادًا لانطلاق التصوير. 

كما يواصل المؤلف أحمد مراد  كتابة سيناريو الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" ، حيث يتم الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالعمل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة.

ورصدت الشركة المنتجة للجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق للنجم كريم عبدالعزيز ميزانية مفتوحة للعمل المقرر أن يكون الأضخم إنتاجيًا في تاريخ السينما المصرية.

ومن المقررأن يستغرق تصوير الفيلم 6 أشهر كاملة بين مصر وعدد من الدول، كما يتم الاستعانة بفريق أجنبي لتصميم عمليات الجرافيك والأكشن الخاصة بالفيلم. 

 

كما طرحت الشركة المنتجة للفيلم بوسترات دعائية غير رسمية له عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم الفيل الأزرق 3 النجم كريم عبد العزيز تصوير فيلم الفيل الازرق3 بوسترات دعائية لفيلم الفيل الازرق 3 البوابة ستار المؤلف احمد مراد