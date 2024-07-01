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الإثنين 01 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة» تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بسبب المخالفات

جانب من المراكز المخالفة
جانب من المراكز المخالفة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 39 منشأة خاصة  "لعلاج الادمان والطب النفسي"، بمناطق المقطم ومدينة بدر، بمحافظة القاهرة، والبدرشين بمحافظة الجيزة، ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، ومدينة العبور بمحافظة القليوبية ، وذلك  لوجود مخالفات بتلك المنشآت.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لخطة الوزارة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لإحكام الرقابة عليها، فقد تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس القومي للصحة النفسية و الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، للمرور على عدد من المراكز الخاصة والتي تروج لأنشطتها على صفحات التواصل الاجتماعي، وتمارس نشاط علاج الإدمان بدون وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.

من جانبه، أشار الدكتور حسن محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى ضبط العديد من المخالفات بهذه المنشآت تنوعت مابين " عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وتشغيل عمالة غير مؤهلة، وحيازة مواد مخدرة، وعدم تطبيق اشتراطات الأمان ، كما تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدا أنه تم غلق وتشميع تلك المنشآت، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق.

وأكد "حسن محمود" حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير الترخيص، والتأكد من أمان ونظافة الأماكن المتعاملة مع  المرضى، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.

أضاف أنه يمكن للمواطنين التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية وذلك للتأكد من ترخيص المنشآت أو الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن 01207474740.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة المركزية للعلاج الحر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المجلس القومي للصحة النفسية المنشأت الطبية الخاصة المنشآت الطبية حيازة مواد مخدرة سلامة المرضى