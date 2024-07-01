اختل توازنه.. التصريح بدفن عامل سقط من أعلى سقالة بالمهندسين

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بعقار بالقرب من ميدان لبنان بالمهندسين، وصرحت بدفنه عقب إجراء المعاينة التصويرية لجثته والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، وكلفت بانتداب لجنة فنية لمعاينة السقالة التي سقط منها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



اختل توازنه

وأفادت التحريات الأولية أن السبب وراء سقوط العامل من أعلى السقاله، أثناء مباشرة عمله في واجهة عقار، هو احتلال توازنه وليس شبهة جنائية وراء وفاته.

سقط من أعلى سقالة

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط عامل من علو بميدان لبنان بالمهندسين.

ومن فورها انتقلت قوة أمنية، وبصحبتها سيارة إسعاف، الى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لعامل سقط من أعلى سقالة أثناء مباشرة عمله بواجه عقار.

تم نقل جثمان العامل إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.