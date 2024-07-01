رئيس الوزراء الإسرائيلي: اقتربنا من القضاء على حماس

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن اقتراب قواته من القضاء على حركة حماس.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، أن الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء قرى وبلدات قضاء صور وصيدا وجزين والشوف ومرجعيون.



وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم جدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض، وبعد أقل من ربع ساعة عاود الطيران الإسرائيلي خرقه لجدار الصوت، وعلى دفعتين في أجواء المنطقتين المذكورتين محدثا دويا هائلا في المرتين.