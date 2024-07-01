جرفهما التيار.. انتشال الجثة الثانية لشاب تعرض للغرق بالصف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثمان شاب عثر عليه بنهر النيل بنطاق مركز الصف جنوب الجيزة، وكشفت التحريات أن الشاب تعرض للغرق في نهر النيل بعدما نزل هو وصديقه للمياه من أجل الاستحمام وهربا من حرارة الجو، ونظرا لعدم اجادتهما للسباحة، جرفهما التيار ولقيا مصرعهما، وتم العثور على الجثمان الأول في وقت الغرق، والجثمان الآخر عثر عليه بعد محاولات من الإنقاذ النهري للبحث عنه، وتم نقل الجثمان الأخير إلى المستشفى واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.



وورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخصين غرقا في نهر النيل بالصف، انتقلت الاجهزة الامنية لمكان البلاغ، وتبين أن شابين خلال الاستحمام بنهر النيل، جرفهما التيار، وتعرضا للغرق، لعدم إجادتهما السباحة.



وتوجه رجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وتم العثور على جثة أحدهما بعد مرور ساعات على الحادث، بينما استمرت عمليات البحث عن الشاب الآخر، حتى تم العثور عليه اليوم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي صرحت بدفن الجثمان.