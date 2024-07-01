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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طاهر محمد طاهر يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى الطلائع

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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أحرز طاهر محمد طاهر هدف التقدم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى طلائع الجيش باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

جاء هدف طاهر محمد طاهر في الدقيقة 12 من بداية اللقاء.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة طلائع الجيش التي تقام بعد قليل على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 13 من مسابقة الدوري الممتاز. 

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد 

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية 

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الكلية الحربية ضمن الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الممتاز وتذاع على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي والطلائع في جدول الدوري

وقبل مباراة الأهلي والطلائع يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة من 20 مباراة ولديه 5 مباريات مؤجلة، بينما يأتي فريق طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة.

غيابات الأهلي أمام الطلائع

ويفقد فريق الأهلي عددا كبيرا من اللاعبين سواء للإصابة أو أسباب فنية، وتم استبعادهم من جانب المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

ويغيب عن الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا بعد قرار تجميده من جانب الجهاز الفني، كما يغيب ايضا كلا من، محمود متولي وحمزة علاء وكريستو وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا لأسباب فنية وعمر كمال وبيرسي تاو وعلي معلول ومصطفى مخلوف للإصابة.

طاهر محمد طاهر بالنادي الأهلي مرمى طلائع الجيش ملعب الكلية الحربية