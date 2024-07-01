ريان جديد بالمنيا.. انتشال جثمان شاب سقط في بئر عمقها 6 أمتار (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا - منذ قليل - من انتشال جثمان الشاب عبد الله سلم على من بئر عمقها 6 أمتار بنجع العقولة التابعة إداريا لقرية الشيخ شبيكة مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وسيطرت حالة من الحزن على نفوس الأهالي وأسرة الشاب لحظة استخراجه من البئر الذي سقط به صباح اليوم الاثنين.

وتم نقل الجثمان لمستشفى ملوي التخصصي تمهيدا لإنهاء تصريح الدفن لتشييع جثمانه من مسقط رأسه في قرية نجع العاقولة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

هذه الواقعة ليست بعيدة عن أخرى مشابهة وقعت قبل 3 أشهر تقريبا، بنفس المحافظة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج الشاب محمد طه عبدالعزيز، 36 سنة، (مزراع)، الشهير بـ«ريان المنيا» بعد سقوطه في بئر مياه جوفية، مطلع أبريل الماضي، عمقها 23 مترًا بأرض صحراوية متاخمة للطريق الصحراوي.