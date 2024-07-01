في آخر ليلة عرض.. اللعب مع العيال يحقق مليونا و39 ألف جنيه

حقق فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام إيرادات مليون و39 ألف جنيه في أخر ليلة عرض بالسينمات، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم لـ 31 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات.

وتدور أحداث فيلم اللعب مع العيال، في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام.

ويُعد التعاون الأول بين محمد إمام مع المخرج شريف عرفة بعدما سبق وعمل والده عادل إمام مع عرفة في 5 أفلام، من أبرز ما قدمه وهي: "اللعب مع الكبار"، "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، وأخيراً "النوم في العسل" عام 1997، ليعود إمام للعمل مع شريف عرفة بعد 26 سنة من تعاون والده معه.