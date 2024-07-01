محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب حتى 2050

الإثنين 01/يوليو/2024 - 07:12 م

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب، وذلك في إطار خطة شاملة لتنمية المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.

يهدف المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب، الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى رسم خريطة طريق لمدينة دهب حتى عام 2050، تشمل استعمالات الأراضي والمشروعات المقترحة في مختلف المجالات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

يغطي المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب، مساحة إجمالية تبلغ 4373.29 فدانًا، ومن المتوقع أن تصل طاقتها الاستيعابية إلى 69 ألف نسمة بحلول عام 2050.

وتضمنت المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب، تحليل الوضع الحالي لمدينة دهب، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وتحديد الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمدينة.

كما تضمنت المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب، تحديد الاستعمالات الأراضية المقترحة، وتصميم شبكة الطرق والبنية التحتية، وتحديد المشروعات الاستثمارية والتنموية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

أهم المشروعات التي يتضمنها المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب

إنشاء منطقة سياحية متكاملة على ساحل البحر الأحمر.

تطوير البنية التحتية لمدينة دهب، بما في ذلك شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي.

إنشاء مراكز تعليمية وصحية ورياضية.

توفير فرص عمل للشباب.

الحفاظ على البيئة الطبيعية لمدينة دهب.

ويعد اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب، خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة للمدينة وتحسين مستوى معيشة سكانها.

ومن المتوقع أن يتم تقديم المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب، لمجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية عليه.

محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب

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