خدمة جديدة لشحن عدادات كبار المشتركين المستثمرين بفرع برج العرب الجديدة المطور

انتهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء اليوم الأثنين الموافق ١ /٧ /٢٠٢٤ من تدشين وحدة شحن العدادات مسبقة الدفع بمركز خدمة مدينة برج العرب الجديدة وذلك تيسيرا على السادة المستثمرين.

يأتي ذلك في ضوء تعليمات المهندس إيهاب الفقي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بالتيسير على أصحاب المصانع والمنشآت والشركات بالمدينة.