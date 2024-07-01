ads
الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خدمة جديدة لشحن عدادات كبار المشتركين المستثمرين بفرع برج العرب الجديدة المطور

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء اليوم الأثنين الموافق ١ /٧ /٢٠٢٤ من تدشين وحدة شحن العدادات مسبقة الدفع بمركز خدمة مدينة برج العرب الجديدة وذلك تيسيرا على السادة المستثمرين. 
يأتي ذلك في ضوء تعليمات المهندس  إيهاب الفقي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بالتيسير على أصحاب المصانع والمنشآت والشركات بالمدينة.

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء تدشين وحدة شحن العدادات مسبقة الدفع بمركز خدمة مدينة برج العرب الجديدة