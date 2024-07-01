انتهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء اليوم الأثنين الموافق ١ /٧ /٢٠٢٤ من تدشين وحدة شحن العدادات مسبقة الدفع بمركز خدمة مدينة برج العرب الجديدة وذلك تيسيرا على السادة المستثمرين.
يأتي ذلك في ضوء تعليمات المهندس إيهاب الفقي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بالتيسير على أصحاب المصانع والمنشآت والشركات بالمدينة.
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خدمة جديدة لشحن عدادات كبار المشتركين المستثمرين بفرع برج العرب الجديدة المطور
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انتهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء اليوم الأثنين الموافق ١ /٧ /٢٠٢٤ من تدشين وحدة شحن العدادات مسبقة الدفع بمركز خدمة مدينة برج العرب الجديدة وذلك تيسيرا على السادة المستثمرين.
انتهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء اليوم الأثنين الموافق ١ /٧ /٢٠٢٤ من تدشين وحدة شحن العدادات مسبقة الدفع بمركز خدمة مدينة برج العرب الجديدة وذلك تيسيرا على السادة المستثمرين.