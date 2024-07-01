7 وفيات ونحو 100 إصابة.. مرض حمى النيل يثير الذعر في إسرائيل

أفادت القناة ال12 العبرية، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع كبير في عدد التشخيصات والوفيات الناجمة عن انتشار مرض حمى غرب النيل في إسرائيل هذا العام، الأمر الذي يثير حالة من الذعر الشديد بين الإسرائيليين.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين، فأن حتى يوم أمس ارتفع عدد الوفيات إلى 7 أشخاص، كما تم تشخيص 87 مريضا بحمى غرب النيل - 55 رجلا و 32 امرأة و 10 مشتبهين آخرين لم يتلقوا تشخيصا نهائيا بعد.

وأشارت الوزارة إلى زيادة كبيرة في عدد التشخيصات والوفيات، خاصة أنه في عام 2021 كان هناك حالة وفاة واحدة، في عام 2022 - حالتان، في عام 2023 3 حالات وهذا العام كما ذكرنا بالفعل 7 حالات.

وبحسب البيانات أيضا، في عام 2023 كانت معظم التشخيصات في منطقة النقب، بينما كانت التشخيصات هذا العام في المنطقة الوسطى من البلاد.

ينتقل عن طريق البعوض

وشدد ممثل الوزارة على أن المرض الذي ينتقل من الطيور إلى الإنسان عن طريق لدغة البعوض، ليس معديا من شخص لآخر.

وأفيد أيضًا أنه بالنسبة للأطفال والشباب عادة ما يكون مرضا خفيفا، ولكن بالنسبة للبالغين يمكن أن يكون خطيرا وحتى مميتا.

وقالت الدكتورة يائيل باران من مستشفى إيخلوف الإسرائيلي: في شهر يونيو فقط، حصلنا على 20 تشخيصا جديدا. لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل. معظمهم من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وعادة لا يعانون من أمراض كامنة كبيرة. لقد وصلنا بالفعل إلى 6 أجهزة تنفس اصطناعي ولا شك أن المرض هو من تسبب فيه".

وأضاف الدكتور آفي جادوت، وهو أيضا من مستشفى إيخلوف: “نحن لسنا مع الذعر، ولكن إذا كان الذعر ينقذ الأرواح، فهو أفضل من الرضا عن النفس”.

وتابع: بالنسبة للأطفال والشباب فإن المرض خفيف جدا. فوق سن 70 عاما، يكون الأمر خطيرا ويمكن أن يكون مميتا. هناك مبادرة نقودها - ستقوم المستشفيات في المركز باختبار استخدام دواء معروف وآمن ومعروف تم استخدامه لعقود من الزمن لأشياء أخرى."

من جانبه قال الدكتور شاي ريخر من وزارة حماية البيئة: المرض معروف في إسرائيل منذ خمسينيات القرن الماضي، وهو موجود في جميع أنحاء العالم ويأتي عن طريق الدواجن”.

وأضاف: هناك صعود وهبوط في عدد التشخيصات ويعتمد ذلك أيضًا على الوعي العام. الذعر والتوتر لم يعالجا أي شخص قط، ولكن المعرفة والتعليم والسلوك السليم سيشفيان بالتأكيد".