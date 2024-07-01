"متحدث التعليم": منح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة بمادة الفيزياء

الإثنين 01/يوليو/2024 - 07:11 م

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل تقرير اللجنة الفنية لمراجعة امتحان الفيزياء 2024 للثانوية العامة، مشددًا على أن الوزارة تلقت عددا من الشكاوى بشأن صعوبة بعض الأسئلة في الامتحان.

وأضاف "زلطة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الاثنين، أن وزير التربية والتعليم والتعليم وجه فورا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة.

وتابع، أنه بناء على تقرير اللجنة الفنية تقرر منح الدرجة الكاملة لثلاثة أسئلة وهي محل الشكوى من الطلاب، مع تحديد إجابتين صحيحتين من البدائل الأربعة لعدد سؤالين، مشيرًا إلى أن أكدت أن 90% من أسئلة الامتحان وردت بنفس الأفكار في امتحانات الأعوام الثلاثة الماضية، وأن الامتحان متدرج الصعوبة الفيزياء.