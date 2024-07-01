في ذكرى ميلاد الليدي ديانا.. اشتهرت بأعمال الخير ولُقبت بعدة ألقاب

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق أول شهر يوليو ذكرى ميلاد الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، حيث ولدت ديانا فرانسيس سبنسر في 1 يوليو عام 1961، وكانت الزوجة الأولى لتشارلز أمير ويلز ملك المملكة المتحدة .

وتعود جذور الأميرة ديانا إلى عائلة سبنسر ونشأت في بارك هاوس بالقرب من مقاطعة ساندرينغهام، وتعلمت في إنجلترا وسويسرا.

لقب الليدي:

وحصلت ديانا على لقب «الليدي» أي السيدة عام 1975، عقب عقد زفافها على أمير ويلز في 29 يوليو عام 1981، في كاتدرائية القديس بولس.



ألقاب ديانا

وفي أثناء زواجها حملت ديانا عدة ألقاب كـ أميرة ويلز ومنها (دوقة كورنوول - دوقة روثساي - كونتيسة تشيستر وبارونة رينفرو)، وأنجبت ولدين هما الأمير ويليام والأمير هاري ،وبصفتها أميرة ويلز فقد تولت ديانا واجبات ملكية ونابت عن الملكة خارج البلاد.



أعمال الخير ورئاستها لمستشفى أطفال

اشتهرت الأميرة ديانا بدعمها للأعمال الخيرية وخاصة الحملة الدولية لمنع الألغام الأرضية، وتولت منذ عام 1989 رئاسة مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال، كما شاركت في العديد من الأعمال الخيرية الأخرى، وظلت محط الأنظار وأسهم في ذلك جمالها وجاذبيتها وحظت باهتمام الإعلام العالمي أثناء زواجها وبعده،انتهى زواجها بالانفصال في 28 أغسطس عام 1996، وتوفيت عقب حادث تصادم سيارة، وحزن الشعب البريطاني كثيرا.

زواجها من أمير ويلز

سبق للأمير تشارلز أمير ويلز أن ارتبط بليدي سارة ، شقيقة ديانا الكبرى وقد تعرض للكثير من الضغوطات للزواج في أوائل الثلاثينات من عمره. عرف أمير ويلز ديانا منذ نوفمبر 1977 حين كان يواعد ليدي سارة، لكن حين كانا ضيفين في أحد العطلات في الريف حيث شاهدته ديانا يلعب البولو.

و تطورت علاقتهما بعد ذلك حيث دعاها لعطلة بحرية إلى كاوز على متن اليخت الملكي بريطانيا، ثم دعاها إلى بالمورال مكان إقامة العائلة الملكية في اسكتلندا لتقابل عائلته أثناء إحدى العطلات في عام 1980. وقد أشارت إليها قائلة «لقد حظيت بعطلة رائعة». وتقدم الأمير لها في 6 فبراير 1981 ووافقت ليدي ديانا.