وزيرا خارجية إثيوبيا والصومال يجتمعان في تركيا لتخفيف التوترات الدبلوماسية

كشفت مصادر بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن وزير الخارجية الإثيوبي السفير تايي أتسكي سيلاسي ووزير الخارجية الصومالي السفير أحمد معلم الفقي، وصلا إلى أنقرة للمشاركة في المحادثات المقرر إجراؤها اليوم.

وأمس، نشرت وزارة الخارجية الصومالية على موقع X، إشارة إلى المحادثات في تركيا باعتبارها "مفاوضات"، لكن تم سحب المنشور بعد بضع ساعات.

وتصاعدت التوترات بين إثيوبيا والصومال بعد توقيع مذكرة تفاهم في يناير 2024 ويهدف الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال إلى منح إثيوبيا استئجار قاعدة بحرية بطول 20 كيلومترًا لمدة 50 عامًا مقابل الحصول على خدمات دبلوماسية.