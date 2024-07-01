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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يغرم "روقا" 70 ألف جنيه

روقا
روقا
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فرض عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك غرامة 70 ألف جنيه على محمد أشرف روقا لاعب الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة، إن روقا رفض المشاركة في تدريب المستبعدين عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

وتابع أن روقا عقب المباراة رفض التدريب وغادر أرض الملعب سريعا اعتراضا على عدم مشاركته.

وأضاف أن روقا غاضب بسبب عدم المشاركة واستبعاده من حسابات جوميز خلال الفترة الماضية

واتم أن جوميز طلب من مدير الكرة توقيع غرامة على اللاعب بسبب اعتراضه على قراراته وهو ما حدث بالفعل.

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