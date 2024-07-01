رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بمعرض «رحلة قصقوصة قماش» بكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض " رحله قصقوصة قماش" لقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالجامعة، والذي تضمن انتاج الطلبة معروضات مستوحاة من الفن المعاصر والتي تم معالجتها باستخدام الاقمشة والتلوين مع توظيفها كلوحات فنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور نجلاء الأشرف عميد كلية التربية النوعية، واشراف الدكتور سماح الرفاعي استاذ مساعد الاشغال الفنية، وبمشاركة ايه رمضان، و ايه طارق، من الهيئة المعاونة بقسم التربية الفنية، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتنظيم الجيد للمعرض وباللوحات المعروضة المتنوعة، مما يشير إلى الجهد المبذول لتدريب الطلبة وأساليب التدريب التي توفرها الجامعة لهم، كما وجه الشكر إلى إدارة الكلية التى تعمل على صقل المواهب المختلفة للنهوض بها، مما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال. .

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، اهتمام إدارة الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم في المجالات كافة مشيرا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة للمشاركة الفعالة والهادفة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلبة، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من طلبة الكليه.