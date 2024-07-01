مستشار الرئيس الفلسطيني: الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وينتهك القانون الدولي

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، مشددًا على أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية.

وشدد "الهباش"، على عدم إمكانية فصل هذا القطاع عن الأراضي الفلسطينية، وأن أي حديث عن فصل القطاع لا يمكن قبوله مقبول.

وأضاف محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه على رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو مغادرة قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي وإعادة الأمور إلى أصحابها.



وواصل، أن ترتيب الأوضاع الداخلية من شأن الفلسطينيين وليس من شأن نتنياهو، لافتًا إلى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي قوة عدوان واحتلال وليس له الحق في تحديد مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد، على أن الفلسطينيين هم أصحاب الدار وتحديد مسار الأوضاع الداخلية في قطاع غزة من مسؤوليتهم الوطنية، مؤكدًا تمسك الفلسطينيين بالشرعية الدولية وأنهم يريدون تنفيذ دقيق وأمين بما يضمن التخلص من الاحتلال وتطبيق العدالة السياسية على الأراضي الفلسطينية.