اتحاد الكرة يتخذ قرارًا بإعادة هيكلة لجنة الحكام

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بإعادة هيكلة لجنة الحكام، وإجراء عدد من التعديلات لتطوير اللجنة.

وجاء القرار عقب اجتماع مطول مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم الاستقرار على ضم عزب حجاج وسامي فاروق، فيما تم توجيه الشكر لبعض أعضاء من اللجنة.

ومن ناحية أخرى تواجد الحكمان المصريان محمد حسن وطارق سامي في القائمة النهائية لحكام كأس العالم لكرة الصالات، التي تستضيفها أوزبكستان، خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 6 أكتوبر من العام الجاري.

وظهر حسن وسامي بشكل مميز خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات بالأراضي المغربية، حيث أدار محمد حسن المباراة النهائية للبطولة بين المغرب وأنجولا، وهو ما أهلهما للتواجد في القائمة النهائية لحكام المونديال.