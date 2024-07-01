حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم، بحبس ٣ متهمين بالتنقيب عن الآثار، داخل أحد العقارات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (ربة منزل ، شخصين) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة بولاق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهم، لأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب وتبين وجود حفرة بقطر 1متر وبعمق 3 أمتار بالعقار المُشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.