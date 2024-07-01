الدوري المصري.. الشامي وفخر الدين يقودان المصري لمواجهة الجونة

أعلن على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الجونة، وذلك بعد قليل على ملعب "ستاد برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "نايل".



وجاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى كالتالى:



حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

خط الوسط: أمادو با، عبد الرحيم دغموم، حسين فيصل، معتز زدام.

خط الهجوم: محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.



ويحتل الفريق البورسعيدى المركز الثالث برصيد 45 نقطة، حصدها من 27 مباراة، ويسعى لمواصلة زحفه نحو القمة لمزاحمة الأهلي و بيراميدز.

فيما يقع فريق الجونة فى المركز الـ 13 برصيد 31 نقطة، حصدها خلال 28 مواجهة، ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن الدخول في حسابات الهبوط مبكرًا.

