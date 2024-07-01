دفتر أحوال| المحافظون يوجهون رؤساء المدن بمتابعة غلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات

تشهد محافظات الجمهورية، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم 1 يوليو 2024، تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، وذلك في إطار خطة الحكومة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والتخفيف من حدة أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تُعاني منها البلاد خلال فصل الصيف، وتأتي هذه الخطوة ضمن جملة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لمواجهة أزمة الطاقة، لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في المنازل والمنشآت.

وعلي إثر ذلك وجه محافظو الجمهورية رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية وتكثيف حملات المراقبة والتفتيش للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق، ومن أجل ذلك تصطحبكم "البوابة نيوز"، في جولة للوقوف علي تلك الإجراءات.

محافظة المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، البدء فى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل ماعدا يومى الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد الرسمية سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءً، وفقاً لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، رقم 247 لسنة 2024، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية وتكثيف حملات المراقبة والتفتيش للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق، إلى جانب تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم دون تقاعس أو تهاون .

محافظة الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن، عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، ووجه رؤساء المدن، بضرورة المراجعة الدقيقة لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات المشتركة من إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية بمجالس المدن، للتنبيه على أصحاب المحال والأنشطة التجارية ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم، مع قيام مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية بتوثيق أعمال الغلق بمختلف المراكز.

محافظة بني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بمتابعة رؤساء الوحدات المحلية لمواصلة المتابعة الميدانية الدقيقة لإلتزام المحال بالتوقيتات المقررة، مع التأكيد على أهمية هذا القرارات ضمن الجهود الحكومية لمواصلة تقديم الخدمات بالشكل المطلوب في ظل مواجهة التحديات المناخية والإقتصادية.

محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء تطبيق قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم 247 لسنة 2024، بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، وذلك لتكون مواعيد فتح المحال يوميًا من الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق فى تمام الساعة العاشرة مساءًا، ما عدا يومى الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد الرسمية سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءًا، وأن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية ستكون فى الثامنة صباحًا على أن يتم الغلق فى تمام السابعة مساءًا.

محافظة بورسعيد

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على كافة الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة، بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وشرطة المرافق وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، لتنفيذ قرارات المواعيد الجديدة بكل حزم، مطالبًا أصحاب المحلات المحال التجارية بالإلتزام بمواعيد الفتح والغلق حتى لا يجرى تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، في ظل سعي الدولة لترشيد إستخدام الكهرباء وتحقيق الإنضباط بالشارع لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين فى ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب.

محافظة القليوبية

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة اعتبارًا من اليوم الإثنين الأول من يوليو الجاري، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

محافظة المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن بدء تطبيق مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية، الورش، والمولات، وذلك استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استخدام الكهرباء وتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

محافظة الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية، بتنفيذ آليات تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية، والمراجعة الدقيقة لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، مشددًا على تكثيف المتابعة الميدانية والحملات للتنبيه على أصحاب المحال والأنشطة التجارية ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم.

محافظة أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع مسؤولي الجهات المعنية لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة، وشدد على تطبيق التوقيتات الجديدة لفتح وغلق كافة المواقع السالفة الذكر بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وشرطة المرافق وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، بالإضافة لتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال العامة للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.