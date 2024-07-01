سكرتير مساعد البحر الأحمر يشهد احتفالية ذكرى 30 يونيو بمجمع إعلام الغردقة

شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد بالمحافظة، صباح اليوم، الاحتفالية الفنية التي نظمها مجمع إعلام الغردقة بالتعاون مع قصر ثقافة الغردقة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، وذلك بحضو العديد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وممثلي الأحزاب بالمحافظة الساحلية.

ونيابة عن محافظ البحر الأحمر وجه السكرتير المساعد التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة التي وضعت اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة وصححت المسار، مشيرا إلى أن مصر شهدت عهد جديد من البناء والتنمية، وحققت العديد من الإنجازات التي شهد بها العالم على مدار السنوات الماضية.

وفي ذات السياق أكد السكرتير المساعد أن ثورة 30 يونيو جاءت لتسطر فصلا جديدا فى التاريخ المصرى المليء بالتحديات فهي تُعد نقطة فارقة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح فى العبور بالبلاد إلى مرحلة الأمن والأمان والتعمير والبناء في كل المجالات .

تضمن الحفل العديد من الأغاني الوطنية الخالدة، والفقرات الاستعراضية من تراثنا العريق السويسي والسيناوي.

FB_IMG_1719848027462

FB_IMG_1719848024653