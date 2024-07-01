مهرجان العالم علمين يخصص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين

خصص مهرجان العالم علمين المقرر انطلاق فعالياته في الفترة من 11 يوليو إلى 30 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة، 60٪ من أرباح الدورة الثانية من المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين.

ويعقد بعد قليل مؤتمر صحفي يكشف خلاله تفاصيل المهرجان بمنطقة نورث سكوير، بحضور قيادات الشركة المتحدة، ويشهد المهرجان هذا العام الكثير من المفاجآت والنجوم.

الجدير بالذكر أن شهد مهرجان العلمين العام الماضي، كثيرًا من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية وعددًا كبيرًا من الحفلات التي أحياها كبار النجوم، ومن بينهم محمد منير وراغب علامة واليسا ونانسي عجرم وأحمد سعد ومدحت صالح وكايروكي وشارموفرز وويجز ورضا البحراوي ومسلم وعدد آخر من الفنانين.