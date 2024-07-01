كسر حاجز الـ 15 مليون دولار.. إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" بمصر وخارجها

بلغت ايرادات فيلم ولاد رزق 3 – القاضية بطولة أحمد عز، مايقرب من 750 مليون جنيه، اى كسرحاجز الـ 15 مليون دولا، خلال أسبوعه الثالث في دور العرض السينمائى يمصر وخارجها.

كما حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة، حيث حصد أمس الأحد، إيرادات بلغت 3 ملايين و830 ألف جنيه.

فيلم ولاد رزق 3- القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.