تأجيل محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة والتعدي على موظفة بحلوان لـ6 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة وحيازة سلاح أبيض والاعتداء على موظف في منطقة حلوان، لجلسة 6 يوليو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وياسر عمر وطارق عبدالستار، وأمانة سر عمر عاشور ومحمد فاروق.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 19263 لسنة 2023 جنايات مدينة حلوان المقيدة برقم 3137 لسنة 2023 كلي شرق حلوان، قيام المتهمين باستعراض القوة على موظفة أثناء تأدية عملها، ووجهت لهم النيابة تهم حيازة السلاح والتعدي على موظفة أثناء تأدية عملها.