ثلاثي هجومي للجونة في مواجهة المصري

أعلن علاء عبدالعال المدير الفنى لفريق الجونة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره المصرى البورسعيدى، وذلك بعد قليل على ملعب "ستاد برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "نايل".

وجاء تشكيل فريق الجونة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد شوشة، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود.

خط الوسط: نور السيد، رضا صلاح، عبد الجواد طلاب.

خط الهجوم: سيف شيكا، أيمن موكا، أرناود.

ويقع فريق الجونة فى المركز الـ 13 برصيد 31 نقطة، حصدها خلال 28 مواجهة، ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن الدخول في حسابات الهبوط مبكرًا.

فيما يحتل الفريق البورسعيدى المركز الثالث برصيد 45 نقطة، حصدها من 27 مباراة، ويسعى لمواصلة زحفه نحو القمة لمزاحمة الأهلي و بيراميدز.