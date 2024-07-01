شاهد.. لطيفة تطرح كليب "الورق"

طرحت الفنانة لطيفة كليب أغنية "الورق" سابع أغاني الألبوم عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية تميل للطابع الرومانسي، وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد وألحان المبدع زياد الطويل، وتوزيع تميم، وإخراج شريف ترحيني.

وتقول كلمات أغنية "الورق"

وأنا مني للورق .. بعرف أكلمك .. بعرف أفهمك .. إحساسي كله ايه

وأنا مني للورق .. مش ممكن اتكسف .. بكتب لك عن مشاعر لا يمكن تتوصف غير بس للورق

وأنا مني للورق .. بكتب في ربع ساعة .. حاجات مقدرش اقولها .. لو جنبك ١٠٠٠ ساعة

وأنا مني للورق .. عندي كل الإرادة .. لكن وأنا جنب منك .. بتسكتني السعادة ويسكتني الهنا

وأنا مني للورق .. في روحي ١٠٠٠ حاجة .. لكن مبقولش حاجة .. غير لما بكون لوحدي

وأنا مني للورق

وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد عن 12 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

يشار إلى أن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغاني، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، ومنها 6 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.