ناقشت الباحثة صفاء أبوالجود بشاري، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، رسالة (الدكتوراه) في شعبة الشريعة الإسلامية بقسم الفقه العام بالكلية، وموضوعها: «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية».
وقد ضمت لجنة الإشراف والمناقشة كلًّا من:
- دكتور رجب عبد المنعم متولي، أستاذ القانون الدولي العام رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون في تفهنا الأشراف بالدقهلية، مشرفًا أصليًّا.
- دكتور روحية مصطفى الجنش، رئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة وعضو لجنة الترقيات، مشرفًا مشاركًا.
- دكتور فتحية محمود الحنفي، أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، مناقشًا داخليًّا.
- دكتور محمد مهنا، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، مناقشًا خارجيًّا.
وحصلت الباحثة بعد مناقشة علنية على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه العام بتقدير: مرتبة الشرف الأولى.
البوابة التعليمية
الباحثة صفاء أبوالجود تحصل على الدكتوراه في الفقه
ناقشت الباحثة صفاء أبوالجود بشاري، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، رسالة (الدكتوراه) في شعبة الشريعة الإسلامية بقسم الفقه العام بالكلية، وموضوعها: «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية».