الباحثة صفاء أبوالجود تحصل على الدكتوراه في الفقه

الإثنين 01/يوليو/2024 - 06:59 م

ناقشت الباحثة صفاء أبوالجود بشاري، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، رسالة (الدكتوراه) في شعبة الشريعة الإسلامية بقسم الفقه العام بالكلية، وموضوعها: «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية».

وقد ضمت لجنة الإشراف والمناقشة كلًّا من:

- دكتور رجب عبد المنعم متولي، أستاذ القانون الدولي العام رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون في تفهنا الأشراف بالدقهلية، مشرفًا أصليًّا.

- دكتور روحية مصطفى الجنش، رئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة وعضو لجنة الترقيات، مشرفًا مشاركًا.

- دكتور فتحية محمود الحنفي، أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، مناقشًا داخليًّا.

- دكتور محمد مهنا، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، مناقشًا خارجيًّا.

وحصلت الباحثة بعد مناقشة علنية على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه العام بتقدير: مرتبة الشرف الأولى.