يورو 2024.. تشكيل هجومي لبلجيكا أمام فرنسا

أعلن دومنيكو تيديسكو المدير الفنى لمنتخب بلجيكا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فرنسا في بطولة يورو 2024؛ وذلك بعد قليل على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الأمم الأوروبية.



وجاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالى:



حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: ووت فايس، يان فيرتونخين، آرثر ثياتي، تيموتي كاستاني.

خط الوسط: أمادو أونانا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو، جيريمي دوكو، روميلو لوكاكو، لويس أوبيندا.

وتأهل منتخب بلجيكا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية في نسختها الـ 17، كوصيف للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

فيما حصد المنتخب الفرنسى بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي يورو 2024، بعد وصافة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط خلفا لمنتخب النمسا المتصدر.