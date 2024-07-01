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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. مبابي يقود تشكيل فرنسا في موقعة بلجيكا

مبابى
مبابى
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يورو 2024.. أعلن ديديه ديشامب المدير الفنى لمنتخب فرنسا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بلجيكا، وذلك بعد قليل على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
 

يورو 2024.. تشكيل منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: مايك ماينان.
خط الدفاع: جيوليس كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.
خط الوسط: نغولو كانتي، أوريلين تشواميني، ادريان رابيو، انطوان جريزمان.
خط الهجوم: ماركوس تورام، كيليان مبابي.
وتأهل المنتخب الفرنسى إلى ثمن نهائي يورو 2024، بعد وصافة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط خلفا لمنتخب النمسا المتصدر.
بينما انتزع منتخب بلجيكا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية في نسختها الـ 17، كوصيف للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

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