صرفت النقود وخشيت بيع الخاتم.. تفاصيل التحقيق مع المتهمة بسرقة عماد متعب

تواصل نيابة المعادي الجزئية، التحقيق في واقعة تعرض منزل لاعب النادى الأهلى السابق عماد متعب إلى السرقة، حيث تبين أن الخادمة وراءها.

وأمرت النيابة بحبس المتهمة بسرقة منزل عماد متعب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطها الإجرامى، وما إذا كان لها شركاء في الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة، تعمل خادمة لدى اللاعب، وقامت بسرقة مشغولات باهظة الثمن عبارة عن "خاتم الماس"، ومبالغ مالية، واقرا في اعترافاتها بارتكابها الواقعة بأسلوب المغافلة، أثناء العمل بالشقه، وقامت بصرف النقود على نفسها واسرتها، وأخفت الخاتم لشعوره ببهظ ثمنه، وخشيت أن تتعرض للضبط عند محاولتها بيعه.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على خادمة متهمة بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل شقة لاعب النادي الأهلي السابق " عماد متعب" بمنطقة المعادي.

البداية بتلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من اللاعب السابق عماد متعب يفيد بسرقة مشغولات من داخل شقته بدائرة القسم، وتبين أن وراء الواقعة خادمة تعمل لديه، وتم القبض عليها، وحرر محضر تكميلي بالواقعة.