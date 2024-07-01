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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استجابة للأهالي بحث حلول أزمة انقطاع المياه بقرية 2 بالمنيا

بحث حلول أزمة انقطاع
بحث حلول أزمة انقطاع المياه بقرية 2 بالمنيا
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رئيس مركز ومدينة سمالوط بضرورة تلبية مطالب واحتياجات مواطني قرية 2  فى كافة القطاعات الخدمية في استجابة لشكوى أهالي القرية من انقطاع المياه المتكرر بها .

وفي هذا السياق عقد  الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط لقاء ببعض أهالي قرية (2) التابعة للوحدة المحلية لقرية العزيمة؛ وذلك بسبب ضعف مياه الشرب بالقرية

 على الفور قام رئيس مركز سمالوط  ببحث المشكلة وإيجاد حلول مناسبة باسرع وقت بحضور المهندس علاء عبد العزيز مدير فرع شركة المياه والشرب والصرف الصحي بسمالوط 

وأكد رئيس مركز سمالوط على إيجاد حلول مناسبة لتوصيل مياه الشرب بالقرية وهو ما يساهم بشكل مباشر فى إنهاء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وخاصة فى المناطق التى تعانى من الضعف والانقطاع المتكرر للمياه.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا رئيس مركز سمالوط سمالوط شكوى أهالي مركز سمالوط