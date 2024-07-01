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الإثنين 01 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زي النهارده.. وقعت «معركة أبريتاس» بين الرومان والقوط وانتهت بهزيمة الروم

احداث ١يوليو
احداث ١يوليو
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تمر علينا اليوم الاثنين الموافق ١ شهر  يوليو العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية ونقدم لكم أبرزها:


 في عام 251  وقعت «معركة أبريتاس» بين الرومان والقوط وانتهت بهزيمة الروم ومقتل كل من الإمبراطورين الرومانيين «ديكيوس» و«هيرينيوس اتروسكوس» في المعركة.
1097 - وقوع «موقعة ضوريليوم» بين الصليبيين بقيادة بوهيموند الأول والسلاجقة بقيادة قلج أرسلان الأول.
1674 - إسبانيا وفرنسا وهولندا يوقعون تحالف ثلاثي ضد بريطانيا.
1782 - قراصنة أمريكيون يهاجمون مدينة ونينبورغ.
 عام 1798 - وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب.
1839 - عبد المجيد ابن محمود خان الثاني يتولى العرش العثماني خلفًا لأبيه السلطان محمود الثاني تحت اسم عبد المجيد الأول.
 عام 1847 - افتتاح محطة سكة حديد وارك وورث في إنجلترا.
1862 - تأسيس المكتبة الوطنية الروسية.
1867 - مرسوم أمريكا الشمالية البريطانية يدخل حيز التنفيذ والذي يمنح بموجبه كونفدرالية كندا الحكم الذاتي.


1873 - جزيرة الأمير إدوارد تنضم لكونفدرالية كندا.
1890 - إنجاز خط تلغراف يصل بين جزر برمودا وكندا.
1904 - انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طبعتها الثالثة بمدينة سانت لويس بميزوري في الولايات المتحدة.
1923 - البرلمان الكندي يوقف مؤقتًا الهجرة الصينية إلى بلاده.
1930 - الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول، وقد كانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالًا اسميًا أكثر من كونه استقلالًا حقيقيًا.
 عام1936 - افتتاح محطة إذاعة بغداد.
1942 - بدء معركة العلمين الأولى.
1948 - الافتتاح الرسمي لمطار نيويورك الدولي الواقع في جنوب غرب مدينة نيويورك.
1957 - انطلاق فعاليات السنة العالمية للجيوفيزياء، والتي استمرت حتى 31 ديسمبر 1958.
1960 - استقلال مستعمرة الصومال الإيطالية وتوحدها مع صوماليلاند (مستعمرة الصومال البريطانية) لتشكلا جمهورية الصومال الديموقراطية.
1962 - الإعلان عن استقلال رواندا وبوروندي.
1968 - 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.

 عام 1991 - حل حلف وارسو رسميًا بعد اجتماع في براغ.
1994 - ياسر عرفات يعود إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى.
1997 - المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ، وتنقل السيادة عليها إلى الصين.
2000 - افتتاح جسر أوريسند الذي يصل بين كوبنهاغن ومدينة مالمو في السويد.
2004 - محكمة عراقية توجه تهم بجرائم حرب إلى الرئيس الأسبق صدام حسين و11 من معاونيه.
 عام 2012 - منتخب إسبانيا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
2013 - كرواتيا تصبح العضوة الثامنة والعشرين المكونة للاتحاد الأوروبي.
 وعام 2018 - فوز أندريس مانويل لوبيس أوبرادور بِالانتخابات العامَّة المكسيكيَّة بعد أن حصد ما نسبته 53.19% من الأصوات، ليُصبح بِذلك رئيس الجمهوريَة الخامس عشر.

الحملة الفرنسية على مصر احدث ١يواةتمر علينا اليوم الاثنين الموافق ١ شهر يوليو العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية ونقدم لكم أبرزها في عام 251 وقعت معركة أبريتاس بين الرومان والقوط وانتهت بهزيمة الروم ومقتل كل من ال افتتاح محطة سكة حديد وارك وورث في إنجلترا تأسيس المكتبة الوطنية الروسية مرسوم أمريكا الشمالية البريطانية يدخل حيز التنفيذ والذي يمنح بموجبه كونفدرالية كندا الحكم الذاتي انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طبعتها الثالثة بمدينة سانت لويس بميزوري في الولايات المتحدة الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول وقد كانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلال ا اسمي ا أكثر من كونه استقلال ا حقيقي ا افتتاح محطة إذاعة بغداد بدء معركة العلمين الأولى الافتتاح الرسمي لمطار نيويورك الدولي الواقع في جنوب غرب مدينة نيويورك