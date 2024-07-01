زي النهارده.. وقعت «معركة أبريتاس» بين الرومان والقوط وانتهت بهزيمة الروم

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق ١ شهر يوليو العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية ونقدم لكم أبرزها:



في عام 251 وقعت «معركة أبريتاس» بين الرومان والقوط وانتهت بهزيمة الروم ومقتل كل من الإمبراطورين الرومانيين «ديكيوس» و«هيرينيوس اتروسكوس» في المعركة.

1097 - وقوع «موقعة ضوريليوم» بين الصليبيين بقيادة بوهيموند الأول والسلاجقة بقيادة قلج أرسلان الأول.

1674 - إسبانيا وفرنسا وهولندا يوقعون تحالف ثلاثي ضد بريطانيا.

1782 - قراصنة أمريكيون يهاجمون مدينة ونينبورغ.

عام 1798 - وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب.

1839 - عبد المجيد ابن محمود خان الثاني يتولى العرش العثماني خلفًا لأبيه السلطان محمود الثاني تحت اسم عبد المجيد الأول.

عام 1847 - افتتاح محطة سكة حديد وارك وورث في إنجلترا.

1862 - تأسيس المكتبة الوطنية الروسية.

1867 - مرسوم أمريكا الشمالية البريطانية يدخل حيز التنفيذ والذي يمنح بموجبه كونفدرالية كندا الحكم الذاتي.



1873 - جزيرة الأمير إدوارد تنضم لكونفدرالية كندا.

1890 - إنجاز خط تلغراف يصل بين جزر برمودا وكندا.

1904 - انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طبعتها الثالثة بمدينة سانت لويس بميزوري في الولايات المتحدة.

1923 - البرلمان الكندي يوقف مؤقتًا الهجرة الصينية إلى بلاده.

1930 - الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول، وقد كانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالًا اسميًا أكثر من كونه استقلالًا حقيقيًا.

عام1936 - افتتاح محطة إذاعة بغداد.

1942 - بدء معركة العلمين الأولى.

1948 - الافتتاح الرسمي لمطار نيويورك الدولي الواقع في جنوب غرب مدينة نيويورك.

1957 - انطلاق فعاليات السنة العالمية للجيوفيزياء، والتي استمرت حتى 31 ديسمبر 1958.

1960 - استقلال مستعمرة الصومال الإيطالية وتوحدها مع صوماليلاند (مستعمرة الصومال البريطانية) لتشكلا جمهورية الصومال الديموقراطية.

1962 - الإعلان عن استقلال رواندا وبوروندي.

1968 - 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.



عام 1991 - حل حلف وارسو رسميًا بعد اجتماع في براغ.

1994 - ياسر عرفات يعود إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى.

1997 - المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ، وتنقل السيادة عليها إلى الصين.

2000 - افتتاح جسر أوريسند الذي يصل بين كوبنهاغن ومدينة مالمو في السويد.

2004 - محكمة عراقية توجه تهم بجرائم حرب إلى الرئيس الأسبق صدام حسين و11 من معاونيه.

عام 2012 - منتخب إسبانيا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

2013 - كرواتيا تصبح العضوة الثامنة والعشرين المكونة للاتحاد الأوروبي.

وعام 2018 - فوز أندريس مانويل لوبيس أوبرادور بِالانتخابات العامَّة المكسيكيَّة بعد أن حصد ما نسبته 53.19% من الأصوات، ليُصبح بِذلك رئيس الجمهوريَة الخامس عشر.