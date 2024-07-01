بالصور.. التحضيرات النهائية لكشف تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين

بدأ منذ قليل التحضيرات النهائية لمؤتمر مهرجان العلمين الجديدة الذي يعقد في نورث سكوير بمدينة العلمين، وسيتم خلاله كشف الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية كافة التي ستتضمنها النسخة الثانية من مهرجان العلمين ، وستشهد كثيرًا من المفاجآت خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الماضية.

وشهد مهرجان العلمين العام الماضي، كثيرًا من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية وعددًا كبيرًا من الحفلات التي أحياها كبار النجوم، ومن بينهم محمد منير وراغب علامة واليسا ونانسي عجرم وأحمد سعد ومدحت صالح وكايروكي وشارموفرز وويجز ورضا البحراوي ومسلم وعدد آخر من الفنانين.