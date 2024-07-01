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الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق فعاليات المسح الميداني بقرى الدقهلية لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية

جانب من فعاليات الحملة
جانب من فعاليات الحملة
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انطلقت اليوم الإثنين فعاليات المسح الميداني بفحص نسبة 10% من سكان كافة القرى الريفية بمحافظة الدقهلية  لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية والتي  تستمر في الفترة من 2024/7/1 إلي 2024/9/30.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزارة الصحة والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لإعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025 وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وبإشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة سحر علي مدير الأمراض المستوطنة.

ويجري المسح بواسطة فرق مدربه بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة وسيكون الفحص والعلاج مجاناً وسيكون العلاج فور اكتشاف الإصابة.

أكد وكيل الوزارة على أهمية التعاون مع الفرق الطبية التي تمر علي المنازل لسهولة جمع العينات وفحصها وعلاج المصابين.

أهاب بالمواطنين بالقرى التوجه للوحدات الصحية للفحص بهذه الفترة وتسهيل مهمة الفرق القائمة بالفحص.

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الدقهلية الدكتور شريف مكين الفرق الطبية بمحافظة الدقهلية قرى الدقهلية محافظة الدقهلية