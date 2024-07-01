انطلاق فعاليات المسح الميداني بقرى الدقهلية لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات المسح الميداني بفحص نسبة 10% من سكان كافة القرى الريفية بمحافظة الدقهلية لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية والتي تستمر في الفترة من 2024/7/1 إلي 2024/9/30.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزارة الصحة والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لإعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025 وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وبإشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة سحر علي مدير الأمراض المستوطنة.

ويجري المسح بواسطة فرق مدربه بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة وسيكون الفحص والعلاج مجاناً وسيكون العلاج فور اكتشاف الإصابة.

أكد وكيل الوزارة على أهمية التعاون مع الفرق الطبية التي تمر علي المنازل لسهولة جمع العينات وفحصها وعلاج المصابين.

أهاب بالمواطنين بالقرى التوجه للوحدات الصحية للفحص بهذه الفترة وتسهيل مهمة الفرق القائمة بالفحص.

IMG-20240701-WA0079

IMG-20240701-WA0078

IMG-20240701-WA0082

IMG-20240701-WA0072

IMG-20240701-WA0070

IMG-20240701-WA0077

IMG-20240701-WA0076

IMG-20240701-WA0075

IMG-20240701-WA0074

IMG-20240701-WA0081

IMG-20240701-WA0080

IMG-20240701-WA0069

IMG-20240701-WA0068