إزالة 9 حالات تعدٍّ على أراضي زراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مجهود الوحدات المحلية بالمدن في التصدي للتعديات بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية حيث تم إزالة 9 حالات تعدٍّ على أراضي زراعية بمدينتي ملوي وأبوقرقاص.

وفي هذا السياق وجه تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، رؤساء الوحدات المحلية القروية التسع ورؤساء الأحياء، باستمرار الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل نطاق القرى واحياء مدينة ملوى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم أزالة "4" حالات تنوعت مابين "إزالة شدة خشبية بقرية هور بمساحة ١٠٠ متر ، كما تم إزالة "3" حالات بناء مخالف بدون ترخيص بقرية ابوعقيلة بمساحة 40 متر ـ بنى خالد بمساحة ٧٥ متراـ عرب قصر هور بمساحة ٩٠ مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما تم التصدى لأعمال التعدى بالبناء بقرية البرشا كما تم رصد اعمال شدة خشبية بالدور الأول علوى بشارع الجنينة بحى جنوب مدينة ملوى .

وفي مدينة أبوقرقاص برئاسة المهندس حامد فخري رئيس المركز تم إزالة عدد ٤ حالات تعدى بقرية أبوقرقاص البلد وأبيوها بناء بدون ترخيص والتحفظ على معدات البناء .

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

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