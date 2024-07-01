حسين رفاعي رئيسًا وأكرم التيناوي غير تنفيذي ومنن عوض نائبًا لبنك التنمية الصناعية

أعلنت الجمعية العامة العادية لبنك التنمية الصناعية IDB على انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك لدورة مدتها ثلاث سنوات اعتبارًا من 2024 وحتى 2027.

ووافق مجلس الإدارة فى أول انعقاد له على تعيين حسين رفاعي في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، خلفًا لغادة البيلي التى تولت مسئولية البنك من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2024.

بالإضافة إلى تعيين أكرم تيناوي رئيسًا غير تنفيذي لمجلس الإدارة، ومنن عوض الله نائب الرئيس التنفيذي.

كما ضم التشكيل الجديد كلا من الدكتور عبد العزيز نصير، وهاني القللي، ونيفين جامع، وحسن حجازي، ووائل زيادة ، واللواء نشأت مرتضي .

حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك

يتمتع حسين رفاعى بخبرة مصرفية كبيرة تزيد عن 40 عاماً في مجال البنوك والمؤسسات الدولية مثل سيتي بنك وبنك باركليز مصر وبنك سوستيه جنرال وشركة برستول مايرز سكويب وشركة ICL Egypt.

حيث عمل كرئيس مالى تنفيذى في هذه المؤسسات وذلك قبل انضمامه للبنك الأهلى المصرى في أغسطس 2008، رئيسا للمجموعة المالية ثم تم تعيينه كعضو مجلس إدارة تنفيذى ومشرف على قطاعات ( الإدارات المالية – الخارجية والمؤسسات المالية – الخزانة وأسواق المال ) منذ ابريل 2015 وكان جزء من فريق العمل المسئول عن إعادة الهيكلة الشاملة التى تمت بالبنك الأهلى المصري

هذا وشغل رفاعي قبل انضمامه لبنك التنمية الصناعية منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس منذ مايو 2017 وحتى مارس 2024 وكان له الدور الأهم فى إعادة هيكلة بنك قناة السويس، كما شغل عضوية مجلس إدارة فى العديد من المؤسسات، وأيضا عضو اتحاد بنوك مصر منذ مارس ٢٠٢٠.

وحصل رفاعي على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس سنة 1982 بتقدير جيد جدا، وماجستير في الإدارة الدولية من جامعة Thunderbird بأمريكا سنة 1988، والزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين CPA من واشنطن سنـــــة 1993.

أكرم تيناوي رئيساً غير تنفيذياً لمجلس الإدارة

يتمتع أكرم تيناوى بخبرة مصرفية كبيرة تتجاوزالـــ 30 عاماً حيث شغل مؤخرا منصب الرئيس التنفيذي،والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفي ABC. من عام 2010 حتى يونيو 2021، وتدرج بالعديد من البنوك مثل البنك المصرى الأمريكى، بنك أوف أمريكا ، سيتي بنك وبنك باركليز مص ، كما شغل بجانب رئاسته لبنك ABC مصر، عضوية كل من مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية الجزائر، مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، مجلس الأعمال المصري البحريني المشترك، مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ،و عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي من ذوي الخبرة بالمصرف المتحد،

وحصل تيناوى على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1988، بالإضافة لحصولة على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة فى القطاع المصرفى في مجالات عدة من بينها "تمويل المشروعات، إدارة المشروعات والائتمان والمشتقات البنكية، القيادة المتطورة".

منن عوض الله نائب الرئيس التنفيذي

تمتلك منن عوض الله خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالات البنوك، التمويل والاستثمار، حيث شغلت مناصب في شركات مثل EFG Hermes، CI Capital، وDelta Rasmala Asset Management، ومنذ منتصف عام 2020، وشغلت منصب رئيس قطاع التوريق والتمويل في البنك التجاري الدولي (CIB)، كما شغلت قبلها منصب رئيس مجموعة القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، و رئيس قطاع المخاطر وشملت خبرتها السابقة أيضاً العمل كمحلل مخاطر في بنك كريدي ليونيه بلندن.

وحصلت عوض الله على بكالوريوس الاقتصاد تخصص اقتصاد و إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1990، وتخرجت بمرتبة الشرف الأولى كما أتمت برامج تدريبية متقدمة في مجال الإئتمان والإستثمار من مؤسسات مثل CIB وIntrados Group بواشنطن. إضافة إلى ذلك، حصلت على دبلوم في التمويل المستدام من جامعة كامبريدج، وحصلت على ماجستير في القيادة وفي التمويل المستدام من مدرسة فرانكفورت للإدارة والتمويل.

حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك

أكرم تيناوي رئيساً غير تنفيذياً لمجلس الإدارة