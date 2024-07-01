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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 220 طن مخلفات صلبة بمدينة أبوقرقاص بالمنيا

رفع مخلفات صلبة بالمنيا
رفع مخلفات صلبة بالمنيا
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نفذت الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص برئاسة المهندس حامد فخري رئيس المدينة اليوم الاثنين حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة حيث تم رفع 220 طن مخلفات صلبة. 

وأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع؛ حيث تم  رفع عدد ١٥٠ طن بالوحدة المحلية بقري اتليدم و أبوقرقاص البلد و نزلة اسمنت و بنى عبيد وأبيوها.

 وقامت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص برفع ٨٠ طن مخلفات وأتربة وتقليم أشجار بالشوارع والميادين لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد أيضا رئيس مركز ابوقرقاص أن الهدف الرئيسي للحملة رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى المحيطة، من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتسويتها وتهيئتها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة لتوفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

 وأكد رئيس المركز أن العمل يجري على قدما وساق تنفيذا لتوجيهات  اللواء   أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة .

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