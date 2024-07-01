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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي.. إخماد حريق شب بمركب نيلي في كورنيش الجيزة

حريق مركب
حريق مركب
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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب فى مركب نيلي بكورنيش الجيزة، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بالتكييف الخارجي بالطابق الثالث للمركب.

حريق مركب نيلي بالجيزة

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مركب على كورنيش النيل بالجيزة، وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة الاولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بالتكييف الخارجي بالطابق الثالث للمركب.

وتم الدفع بلنش وسيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران ومنع امتدادها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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