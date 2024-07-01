تأكيدا لانفراد "البوابة نيوز".. الأهلي يرفض مشاركة إمام عاشور وعبدالمنعم في الأولمبياد

أخطر النادي الأهلي بشكل رسمي اتحاد الكرة ومسئولي المنتخب الأولمبي بـرفض انضمام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم إمام عاشور ومحمد عبد المنعم، لصفوف المنتخب في أولمبياد باريس 2024، والمقرر اقمتها في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل.

وأرسل الأهلي خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يبلغه فيها برفض مشاركة الثنائي في أولمبياد باريس بسبب حاجة الفريق إلى خدماتهما في الفترة المقبلة والحاسمة من عمر الدوري.



كولر يرفض تدخل الخطيب

وكانت "البوابة نيوز" انفردت منذ أيام برفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق تدخل محمود الخطيب في الأزمة وتمسكه بعدم مشاركة إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم في الأولمبياد.

وقالت المصادر لـ"البوابة"، إن محمود الخطيب تدخل وتحدث مع مارسيل كولر في الأمر، بعد اتصالات من جانب وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة .

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ«البوابة»، أن «الخطيب» تحدث مع «كولر» حول انضمام الثنائي للمنتخب الأولمبي الذي يمثل مصر في الأولمبياد، ولكن «كولر» رفض الأمر، وأبلغ رئيس النادي أن غياب محمد عبدالمنعم وإمام عاشور عن مباريات الفريق خلال فترة الأولمبياد قد يوثر على النتائج ويهدد فرص الأهلي في التتويج باللقب، خاصةً أن الثنائي من العناصر الأساسية وغيابهما سيؤثر بالسلب على الفريق في أهم مرحلة من عمر الدوري.

وتلقى «الخطيب»، المتواجد في رحلة علاج في فرنسا حاليًا، اتصالات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، طلبوا من رئيس الأهلي الموافقة على مشاركة الثنائي في أولمبياد باريس لتمثيل مصر في أكبر حدث رياضي، وحاجة المنتخب الأولمبي لخدمات إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم، بعد تعذر انضمام محمود حسن «تريزيجيه» ومحمد صلاح.



أزمة في المنتخب الأولمبي بسبب الثلاثي فوق السن

وتلقى البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي صدمة كبيرة بعد رفض الأهلي مشاركة الثنائي إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم في أولمبياد باريس 2024 كما تعذر مشاركة محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومحمد صلاح .