القومية للأنفاق توضح حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية بخطوط المترو

نفت الهيئة القومية للأنفاق ما نُشر عبر أحد المواقع الإلكترونية بخصوص تخفيف الأحمال الكهربائية بخطوط المترو الثلاثة من خلال سحب جميع القطارات المكيفة وتخفيض الإنارة وتوقف تشغيل جميع السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات المترو بالخطوط الثلاثة وذلك بغرض تخفيف الأحمال الكهربائية أو ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن جميع القطارات المكيفة والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات خطوط المترو الثلاثة تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أعطال.

وفى سياق متصل أوضحت الهيئة أنه أثناء درجات الحرارة المرتفعة فقط بيتم تخفيض سرعة القطارات من ٨٠ كم فى الساعة إلى ٦٠ كم فى الساعة؛ وذلك بالمحطات السطحية فقط على أن تعود السرعة إلى طبيعتها بالمحطات النفقية.

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والمهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميا مؤكدين على أنه يجب الرجوع إلى المركز الإعلامي للهيئة وشركة تشغيل مترو الأنفاق للتأكد من صحة الخبر قبل نشره.