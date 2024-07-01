حركة ترقيات جديدة بشركة جنوب الدلتا للكهرباء وبدء التدريب الصيفي للطلاب.. صور

اعتمد المهندس حسن محمد البيلى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء حركة ترقيات العاملين بالشركة بمختلف درجاتهم الوظيفية بجميع قطاعات الشركة المختلفة .



بدء التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد بقطاع التدريب

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن محمد البيلي – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - عن بدء التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد بقطاع التدريب بديوان العام بالشركة بسبرباى – طنطا على النحو الآتي:

1- طلبة كلية الهندسة قسم (كهرباء قوى- ميكا ترونكس- الطاقة المتجددة) والجامعات التكنولوجية

من قاطنى (محافظة كفر الشيخ) و(محافظة البحيرة).

و(محافظة الغربية) مراكز (طنطا - طنطا اول - طنطا ثان – بسيون - قطور- كفر الزيات).

الحضور إلى قطاع التدريب بالشركة بالديوان العام بسبرباى – طنطا يوم السبت الموافق 6/7/2024 الساعة التاسعة صباحًا.

2- طلبة كلية الهندسة قسم ( كهرباء قوى- ميكا ترونكس- الطاقة المتجددة ) والجامعات التكنولوجية

من قاطنى( محافظة المنوفية - القليوبية - الدقهلية - القاهرة )

( محافظة الغربية ) مراكز ( المحلة – السنطة - سمنود– زفتى)

الحضور إلى قطاع التدريب بالشركة بالديوان العام بسبرباى – طنطا يوم الأحد الموافق 7/7/2024 الساعة التاسعة صباحا .

3- طلبة كلية الهندسة قسم (اتصالات) و(كليات الحاسبات والمعلومات) ( قاطنى جميع المحافظات ).

الحضور إلى قطاع التدريب بالشركة بالديوان العام بسبرباى طنطا يوم السبت الموافق 13/7/2024 الساعة التاسعة صباحا.

4- طلبة كلية التجارة ومعاهد الحاسبات والمعلومات ( قاطنى جميع المحافظات ).

الحضور إلى قطاع التدريب بالشركة بالديوان العام بسبرباى طنطا يوم الأحد الموافق 14/7/2024 الساعة التاسعة صباحا.

• لن يسمح بدخول الطلاب في غير المواعيد المحددة لهم والحضور ببطاقة الرقم القومي وايصال السداد.

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