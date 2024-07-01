ads
الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حركة ترقيات جديدة بشركة جنوب الدلتا للكهرباء وبدء التدريب الصيفي للطلاب.. صور

بدء التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد بقطاع التدريب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمد  المهندس حسن محمد البيلى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء  حركة ترقيات العاملين بالشركة بمختلف درجاتهم الوظيفية  بجميع قطاعات الشركة المختلفة .
 

بدء التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد بقطاع التدريب 

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة  المهندس حسن محمد البيلي – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب -  عن  بدء التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد بقطاع التدريب بديوان العام بالشركة بسبرباى – طنطا على النحو الآتي:

1- طلبة كلية الهندسة قسم (كهرباء قوى- ميكا ترونكس- الطاقة المتجددة)  والجامعات التكنولوجية 
من قاطنى (محافظة كفر الشيخ) و(محافظة البحيرة).
و(محافظة الغربية) مراكز (طنطا - طنطا اول -  طنطا ثان – بسيون - قطور-  كفر الزيات).
الحضور إلى قطاع التدريب بالشركة بالديوان العام بسبرباى – طنطا  يوم السبت  الموافق  6/7/2024 الساعة التاسعة صباحًا.

2- طلبة كلية الهندسة قسم ( كهرباء قوى- ميكا ترونكس- الطاقة المتجددة  ) والجامعات التكنولوجية 
من قاطنى( محافظة المنوفية - القليوبية - الدقهلية - القاهرة ) 
( محافظة الغربية ) مراكز ( المحلة – السنطة -  سمنود– زفتى) 
الحضور إلى قطاع التدريب بالشركة بالديوان العام بسبرباى – طنطا  يوم الأحد الموافق 7/7/2024 الساعة التاسعة صباحا .

3- طلبة كلية الهندسة قسم (اتصالات) و(كليات الحاسبات والمعلومات) ( قاطنى جميع المحافظات ). 
الحضور إلى قطاع التدريب بالشركة بالديوان العام بسبرباى طنطا يوم السبت الموافق 13/7/2024  الساعة التاسعة صباحا.

4- طلبة كلية التجارة ومعاهد الحاسبات والمعلومات ( قاطنى جميع المحافظات ). 
الحضور إلى قطاع التدريب بالشركة بالديوان العام بسبرباى طنطا يوم الأحد الموافق 14/7/2024  الساعة التاسعة صباحا.
• لن يسمح بدخول الطلاب في غير المواعيد المحددة لهم والحضور ببطاقة الرقم القومي وايصال السداد.

FB_IMG_1719843311065
FB_IMG_1719843311065
FB_IMG_1719843306027
FB_IMG_1719843306027
FB_IMG_1719843302715
FB_IMG_1719843302715
FB_IMG_1719843238888
FB_IMG_1719843238888
FB_IMG_1719843235764
FB_IMG_1719843235764
FB_IMG_1719843232175
FB_IMG_1719843232175
FB_IMG_1719843228977
FB_IMG_1719843228977
FB_IMG_1719843225836
FB_IMG_1719843225836
FB_IMG_1719843222633
FB_IMG_1719843222633
FB_IMG_1719843218968
FB_IMG_1719843218968
FB_IMG_1719843215166
FB_IMG_1719843215166
FB_IMG_1719843211738
FB_IMG_1719843211738
FB_IMG_1719843207918
FB_IMG_1719843207918
FB_IMG_1719843204309
FB_IMG_1719843204309
FB_IMG_1719843200083
FB_IMG_1719843200083
FB_IMG_1719843196193
FB_IMG_1719843196193
FB_IMG_1719843192661
FB_IMG_1719843192661
FB_IMG_1719843189466
FB_IMG_1719843189466
FB_IMG_1719843185646
FB_IMG_1719843185646
FB_IMG_1719843182304
FB_IMG_1719843182304
FB_IMG_1719843178709
FB_IMG_1719843178709
FB_IMG_1719843174131
FB_IMG_1719843174131
FB_IMG_1719843170667
FB_IMG_1719843170667
FB_IMG_1719843163167
FB_IMG_1719843163167
FB_IMG_1719843159214
FB_IMG_1719843159214
FB_IMG_1719843146643
FB_IMG_1719843146643
FB_IMG_1719843142393
FB_IMG_1719843142393
FB_IMG_1719843134351
FB_IMG_1719843134351
FB_IMG_1719843138557
FB_IMG_1719843138557
FB_IMG_1719843121585
FB_IMG_1719843121585
FB_IMG_1719843115981
FB_IMG_1719843115981
FB_IMG_1719843111620
FB_IMG_1719843111620
FB_IMG_1719843130214
FB_IMG_1719843130214
FB_IMG_1719843126262
FB_IMG_1719843126262
FB_IMG_1719843315102
FB_IMG_1719843315102
جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء حركة ترقيات الكهرباء شركات التوزيع التدريب الصيفي طلبة الجامعات والمعاهد