وفد صيني سياحي يزور الصحراء البيضاء في الوادي الجديد

وصل وفد صيني سياحي، مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، لزيارة منطقة الصحراء البيضاء والتقاط الصور التذكارية بها.

الوفد مكون من 22 شابا وفتاة من جمهورية الصين الشعبية،، ويقومون بزيارة المناطق السياحية والأثرية بمصر، ولكنهم فضلوا هذه المرة، زيارة منطقة الواحات والصحراء الغربية.

بدأ الوفد رحلته السياحية من القاهرة ثم الواحات البحرية، وزاروا الصحراء البيضاء بمركز الفرافرة، ثم واحة الداخلة، ومنطقة آثار بلاط، ثم واحة الخارجة لزيارة معبد هيبس، ومعبد الناضورة بالخارجة، ودوش بمركز باريس، ومنطقة البجوات الأثرية شمال الواحة، إضافة إلى زيارة منطقة اللبخة بمدينة الخارجة.

من جانبه قال محسن عبد المنعم، مدير الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، إن الهيئة تفتح أبوابها لجميع السياح لتقدم الهدايا العينية والتذكارية لهم تعرفهم أبرز المعالم السياحية والأثرية في مصر بشكل عام وفي الوادي الجديد بشكل خاص.