نشوب حريق في سيارة بمحطة وقود بمدينة كوم أمبو بأسوان

شب حريق هائل داخل محطة وقود بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، حيث تعمل قوات الحماية المدنية حالياً على السيطرة عليه، ولم يسفر الحريق حتى الآن عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بنشوب حريق في محطة وقود بالمدينة. على الفور، تم إخطار الحماية المدنية التي انطلقت إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحريق لمعرفة التفاصيل والمزيد من المعلومات حول الحادث، فيما تستمر جهود الحماية المدنية لضمان عدم امتداد الحريق إلى أماكن أخرى.

حدوث شرز كهربائي أدى إلى اشتعال النيران في السيارة

وتبين من التحقيقات الأولية أن الحريق نشب في سيارة أثناء تواجدها داخل المحطة للتزود بالوقود، حيث حدث شرز كهربائي أدى إلى اشتعال النيران.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها لمعرفة السبب الرئيسي للحادث.

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