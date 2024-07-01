أزمات كهربا.. أول تعليق من اللاعب بعد استبعاده من مباراة الأهلي والطلائع

أزمات كهربا.. خرج محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صمته بعد قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق استبعاد اللاعب من مباراة طلائع الجيش وتوقيع عقوبة مالية كبيرة على كهربا بسبب أزمة مباراة فاركو الأخيرة.

بعد أزمات كهربا مع كولر.. أول تعليق من اللاعب

ونشر محمود كهربا صورة عبر خاصية “ستوري” بموقع إنستجرام وعلق عليها: "ابتسم.. رب الخير لا يأتي إلا بالخير".

كما نشر “كهربا” صورة أخرى له خلال تواجده في مران المستبعدين من مباراة الأهلي وطلائع الجيش ، بجانب فيديو له خلال مداعبته لنجل زميله بالفريق بيرسي تاو.

استبعاد كهربا

واستبعد مارسيل كولر مدرب الأهلي، لاعبه كهربا، من قائمة مباراة طلائع الجيش، والمؤجلة من الأسبوع 13 للدوري المصري، اليوم الإثنين.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش غدًا في الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق على خلفية الأزمة الأخيرة مع مارسيل كولر عقب مباراة فاركو

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - رضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد

خط الهجوم: وسام أبو علي.

كما تقرر استبعاد كل من: مصطفى مخلوف، حمزة علاء، عمر كمال، محمود متولي، بيرسي تاو، كريستو، معلول، الدبيس، كوكا ومحمود كهربا.

أزمات كهربا



يواصل محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي مسلسل الأزمات في مسيرته الكروية بعدما دخل في أزمة كبيرة مع السويسري مارسيل كولر، بعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز التي حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف يوم الجمعة الماضي.

ورفض محمود كهربا تعليمات المدير الفني مارسيل كولر بالمشاركة في تدريبات المستبعدين والبدلاء عقب مباراة الأهلي وفاركو الأمر الذي اعتبره مارسيل كولر تهاون واستهتار من محمود كهربا ويدخل اللاعب في أزمة جديدة مع المدير الفني ضمن حلقات أزماته التي لا تنتهي.

وقرر مارسيل كولر استبعاد اللاعب محمود كهربا من التدريبات، وتوقيع عقوبة مالية كبيرة عليه بسبب خروجه عن النص.